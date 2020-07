Mainekas väljaanne: miljardär tegi Sebastian Vettelile lepingupakkumise

Autospordi andmeil on tulevase Aston Martini võistkonna omanik, Kanada miljardär Lawrence Stroll, pakkunud Vettelile lepingut. Saksamaa ajaleht Bild väidab, et osapooled võivad õige pea kokkuleppeni jõuda.

Tõsi, Racing Pointi pealik Otmar Szafnauer on pärast uudist, et Vettel lahkub Ferrarist, korduvalt eitanud, nagu oleks sakslane tema tiimi sihtmärk, kuna nii Sergio Perez kui ka Lance Stroll on mitmeaastaste lepingutega sõitjatena paigas.