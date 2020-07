Rally Estonia üks korraldajatest: tänavune WRC-etapp pole lõppsiht, vaid millegi suure algus

Eesti WRC-etapp sai selgeks juuli alguses, kui avaldati koroonakriisist räsitud hooaja edasine võistluskalender. Lisaks meie rallile on seal etapid Türgis, Saksamaal, Sardiinias ja Jaapanis, võib-olla lisanduvad Belgia ja Horvaatia.

«Siit hakkab WRC-ralli traditsioon Eestis ja selleks saavad kõik panustada, et käesoleva aasta ralli igal juhul toimuks ja toimuks ilusti,» kostis Hõbe. «Et ei hakkaks rahvamassid Lõuna-Eestisse trügima, kõik oleksid mõistlikud ja me kõik koos tagaksime selle, et selle aasta ralli õnnestuks suurepäraselt.»