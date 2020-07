Eestit tabanud torm tekitas maratoni korraldajatele lisatööd

Eelregistreerimise põhjal peaks joonel olema praktiliselt kogu Eesti maastikuratta koorekiht. Kõik need kiired ja ilusad, kes jagasid värskelt Tartumaal Lähtel olümpiakrossi Eesti meistrivõistluste medaleid. Saame näha, kas Peeter Pruus ja Janika Lõiv suudavad konkurentidele tuule alla teha ka maratonirajal või läheb sootuks teisiti. Igal juhul tuleb põnev sõit, naiste arvestuses on kaarte segamas ka Läti meister Katrina Jaunslaviete-Kipure, vahendab pressiteade.

Võrreldes eelmise aastaga on raja algusosa tehtud lihtsamaks. «Esimestel kilomeetritel jätsime välja kraaviäärsed ebatasased lõigud, mis polnud harrastajatele kõige meeldivamad,» räägib Kullamaa maratoni hing ja rajameister Avo Kirsipuu. «Sel korral on algus kõvemal pinnasel. Lisaks tõime vahefiniši varasemaks, et anda rohkematele võimalus auhinnalaua juurde pääseda. Mullu oli vahefiniš peale mäefinišit ning siis suur intriig puudus. Gert Jõeäär ja Rein Taaramäe raputasid mäefinišiga ülejäänud lootusetult maha,» põhjendab Kirsipuu muutust.