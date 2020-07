Pikalt välismaal mänginud Eesti jalgpallikoondislane treenib Floraga

Flora president Pelle Pohlak lausus Soccernet.ee-le, et tulenevalt koroonapandeemiast ja hooaja tavapärase lõpukuupäeva edasinihkumisest on Kallaste hetkel ametlikult siiski Tychyga seotud. «Ütleme nii, et me oleme alati huvitatud headest Eesti jalgpalluritest, aga praegu on ta veel Tychy mängija,» sõnas Pohlak.