Saaremaa võrkpalliklubi on koosseisu lisamas brasiillasest võõrleegionäri

O central Wennder vai debutar na Europa na próxima temporada. Wennder vai defender o Saaremaa VK, da Estônia, na temporada 2020/2021. Na última temporada Wennder passou por Itapetininga e Vôlei Ribeirão. 📸: Juliana Kageyama

A post shared by Superliga Brasileira 🏐🇧🇷 (@superligabrasileira) on Jul 14, 2020 at 5:45am PDT