Kümnevõistluse maailmarekordimees esitas Mbappele huvitava väljakutse

21-aastast on jalgpallimaailmas kogunud tuntust just oma väledate jalgade poolest. Kuigi noor sporditäht pole kordagi ametlikult 100 meetri jooksust osa võtnud, on tema kiiruseks jalgpallimurul mõõdetud kuni 38 km/h. Usain Bolt jooksis maailmarekordit 9.58 joostes maksimaalse kiirusega 44,17 km/h.

«Ma ei ütle, et Kylianil poleks kindlasti võimalik mind võita. Ma lihtsalt ütlen, et ta ei suuda alistada päris sprintereid. Usun et ta on sellest kaugel. Kuid äkki suudab ta vastupidist tõestada,» lisas kümnevõistleja.