Toyota tiimipealik: tänavune MM-tiitel maitseb sama magusalt kui varemgi, raskused ununevad

«Ütleksin, et kui sügiselt õnnestub kõik plaanipäraselt ära teha, siis see periood kujuneb väga kiireks ja tihedaks. Olen üsna kindel, et tänavune MM-tiitel maitseb sama magusalt kui eelnevatel aastatel. Tunne on ilmselt väga sarnane. Lõpuks ei mäleta enam keegi kevadet, kus saime väga pika puhkuse,» ütles Mäkinen WRC-sarja kodulehel.