Koroonaviiruse kiuste mängima sunnitud USA korvpallistaar peab päevas sööma 64 tabletti

30-aastase naise jaoks muudab olukorra keeruliseks tõik, et ta põeb kroonilist Lyme'i tõbe ehk puukborrelioosi. See nõrgendab oluliselt Delle Donne immuunsüsteemi, mistõttu on ta oluliselt rohkem ohustatud ka teistest haigustest.

«Võtan 64 tabletti päevas ja tunnen, et see tapab mind vaikselt. Isegi kui otseselt tapa, siis tean, et see on väga halb. Pikas plaanis pole nii suur ravimite kogus kindlasti hea. Petan oma keha, tekitades mulje, et kõik on korras. See on lõputu, väsitav ja õnnetu ring.»