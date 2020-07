Portugali jalgpalliliigas võideti tänavu tiitel ajaloolisel moel

Viimasest seitsmest mängust on Porto võitnud kuus ning viigistanud ühe. See oli piisav, et juba kaks vooru enne lõppu esikoht kindlustada. Portugali meedia andmetel pole liiga ajaloos varasemalt üksi tiim keset hooaega seitsmepunktist edu maha mänginud.

Alates 2003. aastast on kaks eelnimetatud riigi meistrivõistlusi valitsenud. Kahe kümnendi jooksul on Benfica triumfeerinud seitsmel, Porto 11 korral. Pikas jooksus on edu siiski esimestel: 37 vs 29.