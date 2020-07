Eesti maadlustreener vedas soomlannast hoolealust olümpial alt: ta pidanuks mind toetama

🔥KUN LIEKKI SAMMUU🔥 YLE TV2 16.7.2020 kl21.00 Nämä tyypit Vesa-Matti Savinen @vekkisavinen & Jarkko Ala-Huikku @jalahuikku on kierrelly ympäri maailmaa kameroiden ja mikrofoniensa kanssa. He ovat pompanneet ken tietää mistäkin pusikosta ja taltioineet urani nousuja ja laskuja. Kerrankin Vesku teki raatavan matkustusreissun Mongolian aroille ja kerkes alle kahessa vuorokaudessa kokemaan jokaisen vuodenajan, mitä Ulan Bator osasi meile tarjota.😅 Yli 8 vuotta koutsi Ahto on ollu mikitetettynä ja Suomen urheilukansa on saanut seurata näitten herrojen kädenjälkeä. Perhe, läheiset ja ystävät on otettu kiitettävästi mukaan projektiin ja ovat päässet loistamaan kameroiden laulaessa. Loistavaa ja pyyteentöntä työtä painin, huippu-urheilun ja ihmisten eteen. Edittiä on painettu yömyöhään ja vietetty unettomia öitä, jotta saadaan tarjota kansalle unohtumatonta primetime viihdettä!⭐️ Kiitos äijät!❤️🙏 Grande Finale torstaina televisiossa!⭐️ 🔥KUN LIEKKI SAMMUU🔥 YLE TV2 16.7.2020 kl21.00 #kunliekkisammuu #yleurheilu #paini #wanatallinn #äijätpainaa #vesku #editedit #mongolia #otetaanpauusiks #kameralaulaa #tällituli #sivuliike

