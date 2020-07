Lewis Hamilton üritab personaalvestlustega kõik F1-piloodid võistluse eel põlvitama saada

«Loomulikult on kõik sõitjad rassismi vastased, kandsime selle tõestuseks vastava sõnumiga särke. Olen vägagi õnnelik, et selle asjaga tegeletakse, kuid kokkuvõttes on kõigil õigus käituda oma soovide kohaselt,» põhjendas üks püstijäänutest Kimi Räikkönen.