WRC-hooaja viimane etapp kergitas saladuseloori

Kokku sõidetakse Jaapanis 307,78 km ja 19 kiiruskatset. Kilomeetrite mõttes on kõige pikem päev reede (kuus katset ja 153,68 km), millele järgnevad laupäev (üheksa katset ja 103,86 km) ning pühapäev (neli katset ja 50,24 km).

Tänavune Jaapani ralli toimub asfaldil, mis on märkimisväärne, sest eelmiseid MM-etappe võõrustati seal kruusal. M-Spordi piloot Teemu Suninen ütles mullu, et tegemist saab olema aeglase võistlusega, sest seal on palju esimese ja teise käigu kurve.