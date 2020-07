Korruptsiooniskandaalidest räsitud rahvusvahelise tõsteliidu tegevjuht astus ametist tagasi

«Minu töö tõsteliidu tegevjuhina on lõppenud. Soovisin alati teha kõike sportlaste heaolu nimel ja nende huvidest lähtudes," sõnas Adamfi, kes asus tõsteliidu tegevjuhi kohale 30. jaanuaril 2014. aastal. Ungarlane ei suutnud enam töötada organisatsioonis, mis on räsitud suurest korruptsiooniskandaalist.

Eelmisel kuul selgus Kanada õigusprofessori Richard McLareni uuringust, et rahvusvahelises tõstmisliidus toimus president Tamas Ajani juhtimisel tõsine korruptsioon. IWF varjas positiivseid proove, seal toimus massiline häälteostmine ja üle 9 miljoni euro liidu raha on väärkasutatud.

Raportist selgub veel, et Ajanil oli tõstmisliidu üle nii võimas haare, et uurijatel oli raskusi tunnistajate leidmisega. Kaheksast tõstmisliidu juhatuse liikmest tegid uurijatega koostööd kaks, viiest asepresidendist samuti kaks. Lisaks võtsid uurijad ühendust 20 liikmesriigi presidendi või peasekretäriga, kellest uurijatele vastasid vaid neli. Tegevsportlastest nõustus tunnistama vaid üks.

Uurijad leidsid IWFi toimikutest 40 positiivset dopinguproovi, mis on maha vaikitud. Nende seas on ka tiitlivõistluste kuld- ja hõbemedaliste. See info edastati Maailma Antidopinguagentuurile (WADA), mis positiivsete proovidega edasi tegeleb.