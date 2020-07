Soome jäähokitäht unistab olümpiadebüüdist

Laine kuulub Soome spordi suurimate nimede hulka, sest ainult 22-aastane jäähokimees on jõudnud karjääris saavutada väga palju. 18-aastaselt maailma tugevaimas jäähokiliigas NHLis debüüdi teinud Laine kuulus kohe ka parimate väravaküttide hulka. Neli hooaega ookeani taga mänginud soomlane on igal aastal visanud vähemalt 30 väravat.

Suurimaks sooviks on tal ikkagi Soome koondise esindamine rahvusvahelisel areenil. 2016. aastal võidetud MM-hõbedale tahab mees kindlasti lisada ka olümpiamedali. See võimalus avaneb tal juba 2022. aastal Hiinas.

«Ükskõik, mis mängumees sa oled, siis olümpiamängudel osalemine on alati unistus. Isiklikult olen mänginud nii juunioride MMil kui ka täiskasvanute omal ning saavutanud seal ka edu,» selgitas 2016. aastal 18-aastaselt MMi parimaks mängijaks tunnistatud Laine. «Minu järgmine samm oleks kindlasti Soome koondise esindamine olümpiamängudel ja veelgi magusam oleks medaliga naasmine.»

Laine on hetkel USAs, et taastada vormi eelseisvaks 24 meeskonna play-off kohtumisteks. Ta tunnistab, et kindlasti ideaalist ollakse kaugel, kuid ajaga peaks saama enam-vähem konditsiooni ja ehk ka midagi suurt saavutatud Winnipeg Jetsiga. NHLi hooaeg peaks jätkuma 1. augustil.