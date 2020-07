Talendikas Russell avaldas tulevikuplaanid, mis Bottase tuju rõõmsamaks muudab

Russelli kõrval keerab ka tuleval aastal Williamsi rooli kanadalane Nicholas Latifi ja mõlema mehe leping lõppeb 2021. aastal. «Jään Williamsisse ja kuulsite sellest esimesena just nüüd,» sõnas britt videokonverentsil enne Ungari GPd.

Russell kuulub endiselt Mercedese võistkonna nooreakadeemiasse ja on praegu nö laenul Williamsis. Kuna endiselt pole viimaste aastate valitseja Mercedes ühtki lepingut sõlminud, siis eeldati vaikselt, et Russell hõivab tuleval aastal ühe sõitjakoha nende tiimis.

Nõnda ei läinud ja mitmed allikad kinnitavad, et tegelikult on Mercedes suulise kokkuleppe sõlminud nii Valtteri Bottasega kui ka Lewis Hamiltoniga. Mehed on hooaega ka ideaalselt alustanud, sest MM-sarja üldliider Bottas võitis esimese etapi Austrias ning järgneval nädalavahetusel võidutses valitsev meister Lewis Hamilton.