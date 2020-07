Dortmund napsas Manchester Unitedi nina alt 17-aastase Inglismaa noortekoondislase

Bellingham sõlmis Saksamaa jalgpallihiiuga koguni viieaastase lepingu, mille üksikasju pole avalikustatud. Veel on ka selgusetu palju teismeline mängumees teenima hakkab. Dortmund pidi 17-aastase keskväljamehe eest maksma lausa 23 miljonit eurot, mis on suurim üleminekutasu, mille Birmingham City eales teeninud.

Inglismaa noortekoondise tähtmängija allkirja jahtis ka Manchester United, kuid Dortmundi kasuks rääkis fakt, et noormehele pakuti kohe ka võimalust algkoosseisu kuuluda. Esialgu peab ta end tõestama treeningutel.

Bellingham kerkis esile just tänavu, kus ta Birminghami eest korralikke etteasteid on näidanud. Inglismaa esiliigas on tal sel hooajal kirjas 39 kohtumist, milles löönud ka neli väravat ja jaganud kaks väravasöötu.