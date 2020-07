Ferrari piloodid unustasid Austrias toimunu, kuid fännidele edastati murelik sõnum

«Usun, et oleme selle juba unustanud. Läksin kohe pärast sõitu Sebastiani juurde ja vabandasin juhtunu pärast. Arvan, et ta andestas mulle,» sõnas Leclerc videokonverentsil enne Ungari GPd.

Midagi polnud selle kohta lisada ka Vettelil, kes lihtsalt nõustus eelkõnelejaga. «Muidugi on need kõige hullemad asjad, mis võivad juhtuda. Meeskonnakaaslasega kokkupõrkamine on kindlasti, mida tuleks kindlasti vältida, kuid vahel lihtsalt läheb sedasi,» selgitas Vettel.

Ferrari toob Ungarisse ka mitmeid uuendusi, mis peaksid masina rajal kiiremaks muutma. Eriti ollakse hädas tippkiirusega, mis just eelmisel hooajal edu tõi. Mõlemad Ferrari sõitjad siiski mõistavad, et edu nimel tuleb veel kõvasti tööd teha ja koheselt kindlasti parimad ei olda.