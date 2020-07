Briti peaminister: lubame publiku staadionidele tagasi oktoobris

Nn pilootprojektidega alustatakse 1. augustist, kuid kõik suuremad avamised teostatakse vastavalt koroonaviirusega võitlemise juhistele. Näiteks jalgpall ja kriket on alad, mida praegu mängitakse suletud uste taga.

«Proovime esmalt mõne üksiku üritusega, et veenduda, kuidas oleks võimalik sügisel staadionid publikule avada. Plaanime oktoobris tuua rahva staadionidele tagasi,» vahendas Johnsoni sõnu BBC.

«Need muudatused tuleb teha koroonaviiruse mõttes ohutul moel, eelduseks on prooviürituste edukas kulgemine.»

Prooviüritusteks on plaanitud näiteks kaks kriketimängu juuli lõpus, 31. juulil sheffieldis algav snuukri MM, 1. augustil toimuv ratsutamisfestival.

Spordiminister Nigel Huddleston lisas, et miljonid inimesed pole kuude kaupa saanud käia oma lemmikmeeskonnale kaasa elamas ning tal on hea meel, et valitsus liigub edasi plaaniga, kuidas fännid taas spordivõistlustele saada.