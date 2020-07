Postimehe e-rallisarja võitnud talent otsib vahendeid JWRC debüüdiks Rally Estonial

«Pärast Viru rallit juttu puhudes selgus, et äsja 20-aastaseks saanud Roberti hooaeg võib praktiliselt lõppenud olla - raha lihtsalt ei ole, et kodusel WRC-etapil starti tulla ja ega muudekski etappideks seda üle ei jää. Rally Estonia läheks maksma aga 30 000 eurot,» kirjutas Postimehe ralliraadio saatejuht Aleks Lesk oma Facebooki lehel.

«Võtan julguse kokku ja üritan aidata Robertit koos kaardilugeja Sander Pruuliga Rally Estoniale starti, et noored saaksid osa võtta elu esimesest Junior-WRC etapist. Loodetavasti on see esimene tõuge selleks, et tulevikus saaksime meeste tegemistele WRC-sarjas regulaarselt kaasa elada,» lisas Lesk