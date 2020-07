Eesti võrkpallur liitub Hispaania tipptiimiga

¡ULTIMA CONFIRMACIÓN PARA LA TEMPORADA 2020/2021! @mart.naaber viene de Estonia con 2,12 metros de altura para tapar el ataque rival junto a @bugallo91 y @parretes . ¡Mucha suerte y que la fuerza de la #mareanaranja te acompañe! . #somosvoleibol #cvteruel #nuevofichaje #fichajevoleibol #fichaje

A post shared by Club Voleibol Teruel (@clubvoleibolteruel) on Jul 17, 2020 at 10:29am PDT