Ott Tänak: MM-sarja koroonapausilt naasmine Eestis tekitab pingeid nii mulle kui ka paljudele teistele

Tänak rääkis Betsafe'i blogis, et MM-etapi toimumine Eestis tekitab lisapingeid. «See, et Eestist saab peale viirusepuhangu algust esimene riik, kes MM-etapi korraldab, tekitab lisaks minule ka paljudele teistele inimestele kõvasti pingeid. Nüüd tuleb kõik väga hästi läbi mõelda, kuidas hooaeg ohutult uuesti käima lükata. Rally Estonia meeskond ei teinud kindlasti oma elu lihtsaks, kui nad aasta alguses paariks kuuks käigu välja võtsid, aga tekkinud olukord tõestabki, et käik peab koguaeg sees olema.»

Valitsev maailmameister lisas, et rallituristid võiks seekord koju jääda. «Kindlasti on meie kõigi jaoks oluline, et see võistlus oleks edukas ja lõppeks positiivse tagasisidega. Tänases olukorras oleks kindlasti kõige mõistlikum, kui raja äärde tuleksid vaid kohalikud Eesti fännid ja ülejäänud maailma eest hoolitseks promootor. Tänane WRC+ on väga heal tasemel ja selle kaudu ei jää keegi emotsioonist ilma.»

Saaremaalt pärit rallisõitja sõnul andis koroonapaus suurepärase võimaluse hinge tõmmata. «Keha ja vaim olid tegelikult väga tänulikud. Seesugust aega iseendale pole mul olnud vähemalt kümme aastat ja see oli hea võimalus hetkeks aeg maha võtta. Aga oluline on, et oleme saanud kõigega süvitsi tegeleda ja kui hooaeg peaks uuesti käima minema, siis võiksime juba paremas seisus olla.»

Samuti tunnistas Tänak, et Hyundai on võrreldes Toyotaga täiesti teine masin. «Võrrelda kahte autot ei ole sellisel kujul võimalik, aga pausi ajal oleme palju analüüsinud ja kõvasti tööd teinud. Ma usun, et oleme edasi liikunud, aga kas piisavalt, seda näeb siis, kui päris võistlused jälle peale hakkavad.»

Lisaks jagas Eesti Autospordiliidu volikogusse valitud rallisõitja oma arvamust kohaliku autospordi hetkeseisust. «Eesti autosport ei ole hetkel halval järjel, aga ütleksin, et peale tulevatele noortele ei ole ülespoole liikumine lihtne, pigem on see isegi keeruline. EAL-i eesmärk peaks olema üles ehitada redel, mida mööda noored saaks kõigepealt Eestis ronida ja seejärel edasi juba välja minna.»