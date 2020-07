Jalgpallimaailma «pahapoiss» Balotelli teeb peagi avalikuks uskumatu ülemineku

Itaalia Serie C jalgpalliklubi Como omanikud usuvad, et uskumatuna näiv üleminek saab suvel kindlasti teoks ja see annaks nendele kõva tõuke tõusmaks tagasi kõrgliigasse. Omanikud on valmis maksma Balotellile soovitud palka ja mitmel korral kohtuti ka tema superagendi Mino Raiolaga.

Tänasel päeval on just Como ainus meeskond, kes soovib augustis 30. sünnipäeva tähistavat Itaalia jalgpallurit enda rivistuses näha. Üleminekule annab hoogu juurde ka fakt, et mängumehe suhted praeguse koduklubi Bresciaga pole kuigi head. Ta on mitmel korral puudunud treeningutelt ning lisaks pole ta väidetava vigastuse tõttu mänginud pärast koroonapausi üheski kohtumises.

Briti väljaanne Daily Mail kirjutab, et itaallane lõpetab pausile pandud hooaja Brescias ära, kuid lahkub seejärel poolte kokkuleppel. Balotelli liitus enda kodulinna klubi Bresciaga eelmisel suvel ning tal on leping 2022 aastani. Tänavu on tema arvel 19 kohtumisega viis väravat.

Balotelli karjäär on olnud tegelikult väga edukas. Kogenud ründetuus on esindanud Itaalia tippklubisid Milano Interit ning AC Milani, Inglismaa suurklubisid Manchester Cityt ja Liverpooli ning ka Prantsusmaa võistkondi Nice'i ja Marseille'd.