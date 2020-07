NBA liidermeeskonna tähtmängijal avastati koroonaviirus

Viimased kolm hooaega Bucksi põhitagamehe kohuseid täitnud Bledsoe andis mõista, et tema koroonaviiruse test osutus positiivseks, kuid ta tunneb end siiski tugevana. «Tunnen end hästi ja loodan peagi korvpalli juurde naasta,» sõnas Bledsoe.

30-aastane tagamängija on Buckis edu üks olulisemaid lülisid. Tema tänavuse hooaja keskmised näitajad on 15,4 punkti, 4,6 lauapalli ja 5,4 resultatiivset söötu.