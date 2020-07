Legendaarne Monte Carlo MM-ralli läbis suure uuenduskuuri

Tuleva aasta 21.-24. jaanuarini toimuv ralli läbis tõelise uuenduskuuri. Muidugi on mitmeid kiiruskatseid, mis sõitjatele juba tuttavad, kuid lisati ka mitmeid täiesti uusi lõike.

Esiteks tehti juba suur muudatus rallinädalavahetuse alguse osas. Kui tavapäraselt sõidetakse sealsed testikatsed juba kolmapäeval, siis nüüd toimuvad need nagu teistelgi MM-rallidel neljapäeval.

Nagu tavaks saanud algab tulevane hooaeg kahe pimedas sõidetava kiiruskatsele. Reedene päev, mis on ka ralli kõige pikem võistluspäev, sõidetakse täiesti uutel teedel. See lisab rohkem põnevust, sest kõigil on midagi õppida ja vahed võivad venida üsna suurteks.