Manchester Unitedi tähtmängija õnnitles ekslikult igipõliseid rivaale

Manchester United ja Leeds United on väga pikalt olnud üksteise rivaalideks ning nende lahinguid nimetatakse «Rooside rivaliteediks». Ilmselt polnud Marcus Rashford sellest teadlik ning ta õnnitles sotsiaalmeedias Leedsi kõrgliigasse tõusmise puhul.

«Manchester Unitedi fännina olen õnnelik, et Leeds United on tagasi Premier League'is, kuhu nad kuuluvad. Palju õnne!» kirjutas noor ründetäht sotsiaalmeedias.

Ilmselt tegi keegi kiiresti tema postituse peale ka märkuse, mistõttu noormees selle ka kohe sotsiaalmeediast eemaldas. Tegelikult on see üsna mõistetav, kuna Rashford pole oma elu jooksul kordagi Leeds Unitedi vastu mänginud. Viimati mängisid need meeskonnad 2011. aastal, kui Rashford oli 9-aastane.