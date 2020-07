EM-hõbe hülgab Venemaa ja soovib kodakondsust vahetada

Nimelt määras Maailma Kergejõustikuliit (WA) Venemaa alaliidule täieliku keelu nende sportlastel osalemaks rahvusvahelistel võistlustel. Seetõttu otsustaski Morgunov treeneri kaudu teada anda, et soovib kodakondsust vahetada. Praegu sõltub kõik sellest, kas tema väljavalitud riik Slovakia ja Venemaa suudavad üksmeelele jõuda, et sportlane ei peaks kolme aastat võistlustelt eemal olema.

2018. aastal muutis WA kodakondsus reeglit. See lubab üks kord igal sportlasel soovi korral vahetada esindatavat riiki. Kui kergejõustiklane on juba täiskasvanute tasemel esindanud mõnda riiki, siis peab ta olümpiamängudel osalemiseks omama vähemalt kolm aastat uue riigi kodakondsust. Kuigi on ka võimalus, et seda viimast osa ei pea täitma, selleks tuleb riigi alaliitudel omavahel kokkuleppele jõuda.