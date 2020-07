Vettel: Ferrari on Ungaris palju parem

Vettel ja tema tiimikaaslane Charles Leclerc lõpetasid kvalifikatsiooni vastavalt viiendal ja kuuendal kohal. Tegu oli tänavusel hooajal esimese korraga, kui mõlemad Ferrari piloodid viimasesse kvalifkatsioonivooru jõudsid.

«Ma arvan, et vormel on võrreldes eelmise nädalavahetusega palju parem,» ütles neljakordne maailmameister. «Esimest korda olid meil mõlemad masinad kolmandas kvalifikatsioonivoorus. Austria rada ei sobinud meile väga ja me kaotasime sirgetel tohutult aega. Siin on palju rohkem kurve, kus me saame seda tagasi teenida.»

«Masin oli paremini tasakaalus ja me oleme oma Racing Pointile, Red Bullile ja McLarenile lähemal, mis on positiivne. Peame samas tempos jätkama ja ainuke, mis praegu loeb, on homne sõit,» lisas Vettel.

Sakslase tiimikaaslane Leclerc nõustus temaga. «Palju parem tunne on, viies ja kuues. Ma usun, et meie võistluskiirus on kvalifikatsioonikiirusest parem. Loodetavasti teenime homme meeskonnale häid punkte.»

«Sellel rajal pole palju sirgeid ja me oleme kurvides päris kiired. See peaks meile nädalavahetusel eelise andma. Peame nägema, kas saame vormeli sirgetel natuke kiiremini liikuma,» lisas Leclerc.