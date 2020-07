Leedsi taas tõotatud maale tüürinud Bielsa sai erakordse au osaliseks

Leedsi linnaametnikud otsustasid Bielsa saavutust kuidagi tunnustada. Pärast arutelu leiti, et mõistlik oleks tema auks nimetada tänavanimi. See, kuidas Argentina jalgpallitreener meeskonna hoopis teisiti mängima pani ja esmakordselt pärast 16 aastat ootamist Premier League'i viis, on lihtsalt imetlusväärne.