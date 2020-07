Verstappen vihastas konkurendi kommentaari peale ja soovitas tal keskenduda oma tegemistele

«Mul on temast väga kahju, kuna praegu paistab, et ta ei oskagi sõita. See pole nii, kuna ta on võitnud igas sarjas, kus osalenud. Ma ei tea, mis tema meeskonnas toimub, kuid nad peavad kiiresti asjad korda saama,» saatis Russell Red Bullile terava sõnumi.

Siiski on Russellil ka veidi õigus, sest Red Bull pidi just Ungaris olema Mercedese suurim konkurent ja võib-olla ka alistaja, kuid sellest ollakse väga kaugel. Verstappen ise alustab tänast GP-d seitsmendalt kohalt ja võitmine on väga keeruline. «Tulemused pole tõesti head ja auto ei liigu miskipärast. Loodetavasti on see meie kõige kehvem nädalavahetus sel hooajal,» lõpetas hollandlane.