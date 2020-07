Moskva CSKA pidi finantsraskuste tõttu loobuma olulisest lülist

«Tegemist on järjekordse sunnitud käiguga,» sõnas CSKA president Andrei Vatutin. «Oleme pikalt proovinud leida vahendeid Howardi meeskonnas säilitamiseks. Ta tõestas selle lühikese ajaga, et on suurepärane mängija ja eriti hea meeskonnakaaslane. Kahjuks on sellest pandeemiast põhjustatud olukord tekitanud nii suured finantsmured, et meil puuduvad võimalused tekitada veelgi lisakulusid.»