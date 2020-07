Manchester Unitedi peatreener kaitseb oma hoolealuseid: minu mängijad ei ole «sukeldujad»

Inglismaal on hetkel käimas karikasarja otsustavad kohtumised. Eile peeti esimene poolfinaal, kus mõnevõrra üllatuslikult suutis Londoni Arsenal alistada Manchester City. Teise finalisti selgitavad omavahel Londoni Chelsea ja Manchester United. Kuna pinged on üsna laes, siis asus Chelsea peatreener verbaalselt veidi tögama vastaseid ja arvas, et Unitedi viimase aja edu on tulnud veidi ka tänu kohtunikele.

«Nende kasuks on viimasel ajal läinud mitmed otsused. Lisaks meenutagem meie kaht omavahelist lahingut see hooaeg. Nende kasuks on läinud mitmed VARi otsused,» selgitas Chelsea peatreener Frank Lampard.

Sellega ei nõustunud Unitedi loots Solskjaer, kes kohe vastulause pakkus. «Ma kaitsen täielikult oma mängijaid. Mitmed tõsised vigastused oleksid võinud tänavu juhtuda ja seetõttu soovin, et meie mängijad oleks ka kaitstud.»

Unitedil on käsil hetkel võimas seeria. Nad on kõikide sarjade peale püsinud 19 kohtumist kaotuseta ning mitmed vastased on nende peale vihased olnud, sest VAR on neid toetanud. Inglismaa viimases voorus jäi nii Lampardil kui ka Crystal Palace peatreeneril arusaamatuks, kuidas ei antud nende kasuks penaltit, kui Victor Lindelof vilistamata veaga Wilfried Zaha trahvikastis maha niitis.

Samas antakse Lampardi arust Unitedile väga lihtsalt penalteid ja eriti Bruno Fernandese vastu tehtud vigade puhul. «Ta on väga osav ja oskab vajalikul hetkel kukkuda. Kahjuks ei suuda seda ka VAR kuidagi näha,» arvas Lampard.