FIA boss kohtus Michael Schumacheriga ja edastas positiivse teate

See, mis olukorras Michael Schumacher tegelikult on, pole täpselt teada. Ta viibib oma kodus Šveitsis spetsiaalselt tema jaoks ehitatud haiglas, kus tema seisund avalikuse ees saladuses on püsinud.

Todtilt uuriti veel ka, et keda ta peab läbi aegade parimaks sõitjaks. Enim MM-tiitleid on just Schumacheril, kuid tänavu on Lewis Hamiltoni võimalus sakslasega samale pulgale tõusta. «Armastan Michaelit, kuid on võimatu öelda, kes on kõige parem. Varasemalt on sõitnud hästi nii Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna ja Michael. Saab ainult öelda, kes on oma põlvkonna parim ja nõnda võib nii Michaeli kui ka Hamiltoni pidada parimaks,» selgitas Todt.