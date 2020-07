Inglismaa kõrgliigaklubi vallandas sel hooajal juba kolmanda peatreeneri

Tänavusel hooajal raskustes olnud Watfordi jaoks on tegu juba kolmanda peatreeneriga, kes tänavusel hooajal kinga on saanud. Enne Pearsonit said õnnetu saatuse osaliseks hooaega klubi lootsina alustanud Javi Garcia ja pärast teda palgatud Quique Sanchez Flores.