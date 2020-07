Muhu Väina regati säravad medalid on võitjatele kaela riputatud

Võistlusjaht Piloilleri 3 kapten Anne-Mari Luik oma naiskonnaga (ROPK/Kalevi Jahtklubi) oli võidukas ORC III grupis nii koondtulemustes kui ka Cruiser Division«i arvestuses, kokku oli võistlustules 19 jahti. Varasematel aastatel võidetud Muhu Väina regati 2. ja 3. koht said seega oodatud järje. Võistlusele lisas vürtsi ka Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid, kes purjetas Piloilleri 3 pardal kaasa Pärnu-Kärdla pikal etapil. Samas jäi kaptenile meelde ka pikk, igav ning suures osas ühel halsil sõidetud Kärdla-Haven Kakumäe etapp, mille tulem 13. koht läks võitjail vastavalt purjetamisjuhistele pärast viiendat sõitu mahaarvamisele. Naiskonnale pakkus kogu võistluse jooksul teravat konkurentsi Pärnu Jahtklubi jaht Port Artur kapten Kristofer Ennoki roolimisel, kes saavutas esikoha nii Pärnu kui ka viimasel Tallinna ringil, kuid koondtulemustes sai teise koha. Jahtklubi Dago jaht Celia Rauno Pielbergiga roolis saavutas kahe etapivõiduga regati koondtulemustes kolmanda koha.

ORC IV grupis oli võidukas Toila Jahtklubi jaht Julechka kapten Joel Kõivuga , kes stabiilselt regati jooksul vaid poodiumikohtadele purjetas. Kapten oli Muhu Väina regatil juba kolmandat aastat, kuid seekordse edu tagas pidev tähelepanu enda sõidul ja mitte konkurentide jälgimine. Teisele poodiumikohale sõitis Haapsalu Jahtklubi jaht Lagle III kapten Ülari Velvistega ning kolmandale kohale Imre Marmori roolimisel jaht Vesileenu Kalevi Jahtklubist.

W-Lind kapten Tiit Riisalol oli hea meel kõrgel tasemel Eesti Folkbootide Flotilli üle, kus uusi paate tuleb aina juurde ja paremini õpitakse purjetama kollektiivina: „Väga hästi jäime regatiga rahule! Oli ju igasugust ilma ja kõige toredamad ja meeldejäävamad on need võidusõidud, kus on pinget ja konkurentsi." Vaata intervjuud Tiit Riisaloga siin.