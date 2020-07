Taltechi treenerite tiimiga liitus Gregor Arbet

Nüüd kinnitas pealinna klubi, et Killing jätkab lootsina ka tuleval hooajal. «Meil on hea meel teatada, et peatreenerina jätkab Kris Killing, kes on täielikult «korvpalliusku». Kris on ambitsioonikas uuema põlvkonna treener, kes pidevalt täiendab ennast nii kodumaal kui ka euroopas,» seisis klubi sotsiaalmeedia postituses.