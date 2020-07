Algas piletite müük Eesti ja Läti meeste võrkpallikoondiste kontrollmängudele

Piletid on müügil Piletikeskuse veebilehel. Pileti hind 7,50; sooduspilet õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 5,50. Kuni 12-aastased lapsed pääsevad mängudele tasuta.

Meeste rahvuskoondise suvi möödub järgmisel aastal toimuva Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks valmistumise tähe all. Eesti on korraldajana koha suurturniiril taganud ja seetõttu kvalifikatsioonimänge ei mängi. Ettevalmistuse raames kohtutakse võõrsil 22.-24. juulil kontrollmängudes Soome ja 26. ja 27. juulil valitseva maailmameistri Poolaga. Vaid kohtumised lõunanaabritega toimuvad Eestis ja seetõttu on Võrus ja Tartus toimuvad mängud meie võrkpallisõprade jaoks ainukesed võimalused Eesti meeste koondist sel hooajal kodus mängimas näha.