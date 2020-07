Robert Täht: uus peatreener lubab rohkem riskida

Kuigi mitu kuud ei saanud võrkpallurid palli puutuda, nägid Tähe sõnul esimesed trennid platsil korralikud välja. «Peatreeneri tulek muutis käekäiku, kui uus mees tuli pukki, siis asjad muutusid tunduvalt,» ütles Täht.

«Julgen öelda, et Enard annab rohkem vabu käsi riskimiseks ja mäng muutub rohkem selliseks nagu oli Cretuga. Meil oli paar videomiitingut, kus ta rõhutas, et on olukordi, kus peame võtma vastutuse ja minema seda palli võitma,» sõnas ta. Täht on seda meelt, et Eesti peaks väikekoondisena tegema enda trumbiks servimise, sest see on varem olnud meie valukoht ja kogu meeskond on mõne mehe vigadega kaasa läinud.

Möödunud aasta EM finaalturniirist rääkides sõnas Täht, et alagrupis jäädi viimaseks seetõttu, et mängijad sõid teineteist pinge tõttu meeskonna sees ära – pandi peale liiga suured ootused. «Mängu ajal oli tunne, et võime hammustada mitte terve mängu, aga punkti ikka. Läksime igat mängu võitma ja olime võib-olla pisut väsinud.»

Viimased kuus aastat on Täht saanud ainult 1-2 kahenädalast puhkust, sest suvi möödub võrkpalluritele koondise juures. Puhkuse probleemi on tema sõnul päris palju arutatud, tippmängijad on käinud isegi föderatsiooni juures selles rääkimas.

Nüüd kuuendat hooaega välismaal alustades on Täht otsustanud suvel koondisega mitte liituda. «Me alustame hoopis teise programmiga ja pole kindel, et Poola mängu ajaks oleme mängulist trenni üldse teinud,» selgitab Täht otsuse tagamaid.

Täht allkirjastas lepingu uue koduklubi CWKS Resoviaga enne, kui sinna tuli uus peatreener. «Nägin interneti vahendusel, et meil on uus peatreener, kuigi varem kinnitati, et eelmine jääb alles. Ma poleks teinud teistsugust otsust, kui oleksin peatreeneri vahetusest teadnud – oleksin veelgi kindlamalt lepingule alla kirjutanud,» ütles Täht, kelle kindel eesmärk on mängida põhimehena.

Ta avaldas, et Resovia ei teinud sel aastal esimest korda pakkumist ja numbreid on läbi käinud varemgi. Vaatamata sellele ei tee Täht hetkel pikemaid kui üheaastaseid lepinguid, vaid pigem tahab maad kombata – lepinguid saab tema sõnul ju alati pikendada.

«Konkreetsetest eesmärkidest veel räägitud pole, aga peatreeneri võtmine näitab juba, et ei minda lihtsalt kulgema, vaid tehakse midagi suurt,» ütles Täht. Personaalse arengu poolest soovib ta sel aastal palju rõhku panna stabiilsuse ja vastuvõtu peale.

Karjääri lõpus, mida Täht näeb 35 eluaasta paiku, plaanib ta kindlasti Eestisse naasta. «Ma pole suur üle mõtleja, ootan aja ära ja siis vaatan. Eesmärk on peas see, et karjääri lõpuks ei pea rahaliselt rohkem muretsema, aga eks see oleneb paljust,» ütles Täht.