Bale'i agent kummutab lahkumisjutte: Gareth ei lähe Madridist kusagile

Bale jooksis pärast liigahooaja taasavamist Reali eest platsile kõigest kahel puhul ning hooaja viimaseks mänguks ei lisanud peatreener Zinedine Zidane waleslast üldse koosseisu. Just need on põhjused, miks sarnaselt eelmisele sügisele ning tänavusele talvele küsitakse meedia poolt, kas Bale on Madridist lahkumas?

Barnetti vastus on aga jätkuvalt – ei. «Gareth'il on kõik kombes. Tal on veel kaks aastat lepingut alles. Talle meeldib Madridis elada ning ta ei kavatse siit kusagile minna,» sõnas ta BBC-le.

Kui jutt viidi mehe mänguajale, sõnas agent diplomaatiliselt, et selles küsimuses on pall Zidane'i väravas. «Tema on peatreener. Gareth on aga täpselt sama hea, kui kõik ülejäänud mängijad seal tiimis,» kostis ta ning lisas, et vaatamate erimeelsustele saavad nad juhendajaga väga hästi läbi.

«Gareth ei looda Zidane'ist kuidagi moodi jagu saada. Zidane on olnud klubis väga edukas ja nende vahel pole mingit vimma. Ta lihtsalt ei taha Bale'i mängitada. Aga Gareth jätkab treenimist ja teeb seda väga hästi.»

Barnett ei eita samas, et Bale'i vastu on vahepeal teised meeskonnad huvi tundnud. Kuid nii hea palluri puhul on see tema sõnul loogiline, et aeg-ajalt maad kuulatakse. Pealegi on waleslase palganumber nii priske, et enamik vutimeeskondi ei suudaks teda isegi parima tahtmise korral palgata.