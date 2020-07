Tubakareklaam naaseb üha jõulisemalt ühele suurimale spordiareenile

Kui vaadata ajaloos veidi tagasi, siis tubakareklaam on käinud mootorispordiga juba kaua käsikäes. 1970ndatel hakkas see üha populaarsemaks muutuma, sest F1 kandepind kasvas järjest suuremaks ja jõudis televisiooni kaudu väga paljude inimesteni. Seetõttu leidsiti mitmed ettevõtted, et tasuks osta oma reklaam mitmete võistkondade autodele, sõitjate võistlusvormile ja ka võidusõitude plakatitele.

Nähes, et viimased reeglid ei muutnud sisuliselt midagi, siis otsustas WHO keelata 2005. aastal kinnitatud reegliga igasugune tubakareklaam ja nendega seotud tehingud. See pidavat muutma sisuliselt vormelite välismust ja loodeti, et ala juurde lisandub hoopis tervislikumate ettevõttete reklaamid. Seda sisuliselt ikkagi ei juhtunud ja probleem säilib tänaseni.