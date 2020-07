Ferrari tiimipealik: läheb veel kaua, enne kui uuesti konkurentsivõimelised oleme

Ferrari pealik tunnistas pärast pettumustvalmistavat Ungari GP-d, et hooaja algus on olnud hullem, kui osati pärast testimist oodata. Lisaks toonitas itaallane, et tulemuste parandamiseks on kõik variandid laual.

«Nägime Barcelonas hooajaeelsel testimisel, et ei ole piisavalt kiired. Aga nii keerulist olukorda ei osanud me oodata,» rääkis Binotto motorsport.com'ile. «Seis on palju halvem, kui me ootasime.»

«Meil oli kolm etappi järjest ja nüüd on enne Suurbritannia GP-d paar vaba nädalat. Peame Maranellos (Ferrari tehases) autot ja organisatisooni põhjalikult analüüsima ja parandama seda, mida vähegi annan,» lisas tiimijuht.

Väidetavalt on Ferrari juhatus valmis vormelimeeskonna infrastruktuuri muutma ja tooma Binottole abiks tehnilise direktori.

«Meil pole sirgetel ja kurvides piisavalt kiirust. Meie vormel peab igas aspektis paremaks saama. Täpselt nii lihtne see ongi,» rääkis 50-aastane itaallane.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on vormelite arendustööle pandud piirangud peale ja Ferrari tiimijuhi sõnul on see kindlasti takistuseks. «Täieliku vabaduse puudumine teeb kindlasti meie töö keerulisemaks.»

Binottolt küsiti, kaua läheb aega, kuni Ferrari uuesti konkurentsivõimeliseks saab ja ta ütles, et tegu ei ole kiire protsessiga. «See võtab kaua aega, sest need ei ole probleemid, mille sa saad mõne nädalaga korda teha. Peame olema kannatlikud.»

«Peame igas elemendis paremaks saama, sest me jääme igas elemendis alla. Sellist asja ei saa lihtsa triki või ühe kerge lahenduse või uuendustepakiga parandada. See võtab aega, aga ma ei tea veel, kui kaua,» lisas tiimijuht.

Pärast esimest kolme etappi hoiab üldarvestuses esikohta valitsev maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes), teine on tema tiimikaaslane Valtteri Bottas. Meeskondlikus arvestuses hoiab samuti kindlat esikohta Mercedes.