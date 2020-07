Mike Tyson lükkas tagasi hiiglasliku pakkumise

BKFC ehk Paljaste Nukkide võistlusarja juht David Feldman rääkis portaalile The Ring, et Tysonile tehti uhke pakkumine. «Pakkusime talle 20 miljonit dollarit ja lisaboonuseid, kuid ta lükkas selle tagasi.»

«Tema esindajad ütlesid alguses meile, et tal on juba juulis matš. Hiljem öeldi, et hoopis augustis. Eks ole näha, mis temast saab,» lisas Feldman.