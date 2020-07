Võrkpallikoondis peab kontrollmängudes Poola ja Soomega saama hakkama mitme põhimeheta

Peatreener ütles, et oleks tahtnud ka kogenumaid mängijaid võistlusolukorras näha. «Loomulikult oleksin tahtnud neid kaasa võtta, aga hetkeseis on selline, et mitmete kogenumatega praegu arvestada ei saa. Olen veidi pettunud, sest tahtsin sel suvel EMile mõeldes kõigist head pilti ette saada ja ka kokkumängu osas oleks see palju juurde andnud. Juhkami saab loodetavasti koondist aidata Läti vastu, me ei tahtnud tema õlale veel sellist koormust anda. Olen nende meestega väga rahul, kes kolm nädalat laagris tööd on teinud. Olid korralikud trennid ja hea suhtumine,» rääkis juhendaja. «Anname selle grupi mängijatega endast kontrollmängudes parima ja eks siis näeb, kuidas need sujuvad.