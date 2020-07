Perez: on selge, kes Vetteli tuleku puhul lahkuma peaks

Kuulujuttude järgi soovib Racing Pointi meeskonna omanik Lawrence Stroll tuua tiimi neljakordse maailmameistri Sebastian Vetteli. Sakslane kinnitas ka ise, et on olnud meeskonnaga läbirääkimistes, kuid ühtegi kokkulepet pooltel veel ei ole.

Hetkel on mõlemad sõitjad, Perez ja omaniku poeg Lance Stroll, meeskonnaga pikaajaliste lepingute kaudu seotud. Samas ei ole Racing Point kinnitanud, et sama sõitjapaariga ka järgneval hooajal võisteldakse.

Kuna Lance Stroll on omaniku poeg, peetakse tema tiimist lahkumist vähetõenäoliseks. Perez ütles Hispaania telekanalile Movistar+ F1 antud intervjuus, et kuigi tal on kehtiv leping, peaks ta Vetteli meeskonnaga liitumise korral tõenäoliselt ruumi tegema.

«Ma arvan, et kui kumbki meist peaks meeskonnast lahkuma, siis valik oleks ilmselge,» ütles vormelisõitja. «Ma olen isa ja ei viskaks ka enda poega meeskonnast välja. Aga praegu on liikvel palju kuulujutte ja mul on meeskonnaga kehtiv leping.»