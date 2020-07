Rain Veideman nädalavahetuse Balti matšidest: tulgu või 12 LeBron Jamesi vastu, mängida on vaja

«Ütleme nii, et päris majade või autode peale mäng ei käi. Sõpruskohtumised, eks nemad samamoodi nagu meie vaatavad, mis seisus nad on. Peaasi, et suudaks normaalset korvpalli mängida,» ütles Veideman Postimehele.

Kuigi mõlemal vastasel on kõvasti materjali, tulevad vähemalt paberil Tallinnasse kaks täiesti erineval tasemel tiimi. Lätlased on mehitatud eelkõige Eesti-Läti liiga palluritega, Leedu võistkonnast leiab kamaluga Euroliiga mehi.

«Täitsa tipp-topp. Päris selliseid vendi polnud, keda esimest korda näinuks. Aga kõik on kihvtid kujud. Tore, et enamus mängivad välismaal ja saavad häid kogemusi. Kõrvalt on näha, et tööd on tehtud kõvasti,» arutles Veideman, kes korvpallikodu ideed igati pooldab.