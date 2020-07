Spordiennustusega tegelenud koondislane ühegi reegli vastu ei eksinud

Ühegi reegli vastu poolkaitsja siiski eksinud pole, kuna ta tegi panuseid välismaistele kohtumistele. Nimelt keelab Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) Premium ja Esiliigade juhendi artikkel 73 mängijal otseselt või kaudselt talle lähedase isiku (pereliikme, sugulase, elukaaslase, sõbra jt) kaudu osaleda panustamises või sellega sarnases tegevuses ennustusmängudes mängu tulemuse või käigu peale EJL-i poolt korraldatavatel või viimase egiidi all toimuvatel võistlustel ja teiste Eesti jalgpalliklubide ning rahvuskoondiste osalusel peetavatel muudel mängudel (sh euromängud).

Sellest lähtuvalt võivad Maarjamaa paremad vutimehed näiteks välismaa jalgpallile panustada, kuid EJL avaliku suhete juhi Mihkel Uibolehe sõnul pole see kindlasti soovitatav, kuna tegemist on väga õhukese jääga, millel kõnnitakse. «Ehkki välisliigade puhul me seda otseselt ei keela, pole panustamine asi, millega tippjalgpallur peaks tegelema,» sõnas ta resoluutselt.

Uiboleht kinnitas, et alaliidule jõudis vastav info Kreida käitumisest mõned tunnid enne, kui seda Soccerneti foorumis avalikult lahkama hakati. «Meie kontrollime kõiki vihjeid, mis meile tulevad. Panustamiskahtluse korral üritamegi esmalt selgeks teha, kes panustas ja millele, ning seejärel otsustame, kas on vajalik alustada ka distsiplinaarasja.»

Kreida puhul asjalood nii kaugele ei läinud, mistap ühtegi sanktsiooni kolmel korral Eesti koondist esindanud palluri puhul ei rakendata. «Aga meie vaatenurk on, et profipallurina on mõistlik panustamisest distantsi hoida ning pigem keskenduda oma põhitööle,» lisas Uiboleht.

Flora istus mängijaga maha

Flora presidendi Pelle Pohlaku sõnul neil mängijate lepingutes eraldi punkti sees pole, mis välismaa jalgpallile panustamist keelaks. «Eesti mängudele panustamine on niikuinii alaliidu poolt reglementeeritud,» täpsustas ta.

Seetõttu pole põhjust ka Kreidale mingit karistus määrata või teda maa põhja neama hakata. Küll istus klubi spordidirektor Norbert Hurt mängijaga maha ning koos lahati teemat pikemalt.

«Soovin rõhutada, et ühestki rikkumisest me Kreida puhul rääkida ei saa. Küll said kõik osapooled olukorrast aru ning peatusime ka sellel, mida tähendab olla avaliku elu tegelane,» selgitas Hurt ning lisas, et klubina ei soosi nad mingisugust panustamist või ennustamist.