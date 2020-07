Premier League’i tõusva Leeds Unitedi soovinimekirjas on kaks superstaari

Üle 16 aasta taas Inglismaa kõrgliigasse kuuluva Leeds Unitedi omanik Andrea Radrizzani tunnistas, et Ibrahimovic palkamine võib olla veidi keeruline, kuid Cavani osas on ta optimistlikum.

«See on äärmiselt keeruline. Proovisime temaga lepingut sõlmida juba jaanuaris, aga ta valis Milani. Kardan, et praegu on juba hilja. Inglismaa intensiivne jalgpall on liiga erinev,» ütles ta Itaalia Sky Sportsile.