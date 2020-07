Taavi Rähn omaaegsest kriitikast: igasugust mula ma hinge ei võta

Kui palju maksti Hiinas võrreldes teiste sinu karjääri välisklubidega rohkem palka? Kui palju said tänu seal veedetud ajale rahalises mõttes tulevikku kindlustada?

(Madis, Tartu)

Sel ajal ei olnud nii kosmilisi palkasid nagu viimastel aastatel. Üldiselt on minu sissetulek olnud igas klubis üsna samasse auku, aga boonuste süsteemid on olnud teistsugused. Kindlat palganumbrit ei tahaks ma öelda, aga kui laps käis Hiinas lasteaias ja kuu aja tasu oli 1000 eurot, siis see summa meil leidus.

Kuidas eri välisriikides keelega hakkama said?

(Tõnis, Pärnu)

Eks igas riigis on oma keel, aga Ida-Euroopa piirkonnas – Leedus ja ka Aserbaidžaanis – sai ikkagi enamasti vene keelega hakkama. Hiinas oli keerulisem, aga õnneks oli mängijatel 24/7 tõlk olemas. Või mis õnneks – mõnes mõttes kahjuks, sest keele õppimisest ei tulnud midagi välja. Kohvikus saan asjad tellitud, aga ega keelt tegelikult ei räägi.

Taavi Rähn võitluses Diego Forlaniga. FOTO: Timur Nisametdinov/AP

Millises välisklubis oli kõige raskem?

(Roman, Tallinn)

Füüsiliselt oli kõige raskem Ida-Euroopas ehk Venemaal ja Ukrainas. Seal on metoodika rajatud sellele, et tugevam jääb ellu. Pärast mängu jooksed veel raudvestiga ringi, et tugevamaks saada, ja päevas on kolm trenni. Laagrid algavad päikesetõusul sellega, et hommikuvõimlemisena jooksed kuus kilomeetrit või on kavas pooleteise tunni pikkune trenn. Türgi laagris algasid hommikud sellega, et mere ääres olid aeroobika-, akrobaatika- jne treeningud, juba kella kümnest oli teine trenn. Kolm kuud ettevalmistusaega mööduvad ainult nii, et sööd, magad, treenid. Kas see on kõige õigem metoodika, see on juba omaette teema, aga seal olles pead füüsiliselt neid tingimusi täitma. Mentaalses mõttes ei ole mul kusagil väga raske olnud, sest olen suhteliselt hea kohaneja. Mul on ka pere kaasas olnud ja võibolla neil on raskem olnud, sest näiteks Venemaal olid välismängudel vahemaad väga pikad.

Millisesse välisklubisse läheksid tagasi?

(Kadri, Rakvere)

Tagantjärele võin öelda, et pole kohta, kuhu ma ei läheks tagasi. Eks Ukraina oma treenerite ja trennide poolest oli karm, aga siiski omaette huvitav kogemus. Võin öelda, et läheksin igale poole tagasi! Eks jalgpallurina ikka mõtled, millal see trenn juba läbi saab ja kui tüütu on see, et iga nädalavahetus on mängude tõttu kinni, aga kui see läbi saab, siis paari aasta järel hakkad selle järele igatsema.

Sinu debüüt A-koondises oli kuulsas Eesti ja Hollandi 2 : 4 kohtumises, kus sekkusid avapoolajal vahetusest, olles eelneval päeval U21 koondise eest mänginud. Pärast mängu teenisid kehva tagasisöödu eest tohutult kriitikat. Kui ootamatu oli sulle see, et Arno Pijpers sind sellisel hetkel mängu pani? Kuidas mõjus suur kriitika enesekindlusele?

(Mihkel, Pärnu)