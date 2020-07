19-aastane kergejõustiku tulevikulootus tulistati surnuks

Vaatamata noorele eale jõudis Martin kohalikul tasandil nii mõndagi korda saata. Tema nimel on Michigani osariigi kaugushüpperekord tulemusega 8.08 meetrit.

Veel võistles ta sprindidistantsidel. Tema 60 meetri ametlikuks tippmargiks on Maailma Kergejõustikuliidu lehel märgitud 6,92. 100 meetrit on ta läbinud nii kiiresti kui 10,3-ga, kuid ametliku rekordina on kirjas 10,89.