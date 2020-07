Hiina iluuisutaja sünge mälestus: oli ka päevi, kus treener lihtsalt peksis mind

Yu teatas, et Hiina treenerid kasutasid nii minevikus kui ka tänapäeval noorte tüdrukute peal väga palju vägivalda. Seda nii füüsiliselt kui ka mentaalsel viisil. «Minu suhtes algas see kõik 11-aastaselt. Pidin pärast iga eksimust käe üles tõstma ja näitama kõigile, et just mina eksisin. Oli ka päevi, kus treener lihtsalt peksis mind mitu korda, kuni mu nahk marraskile läks,» meenutas Yu.