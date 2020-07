Võrkpallikoondise peatreener Enard on Vennos positiivselt üllatunud

Kolmandaks vastuvõtt. Eelkõige just positsioonivaliku mõttes. Me pole nendel esimestel nädalatel harjutanud väga kindlate koosseisudega, rohkem olen seletanud mängijatele üldisemalt, kuidas peaks minu süsteemis välja nägema mängijate asetus vastaste servi ajal. Eraldi olen teinud individuaalset tööd mängijatega, kes vastuvõtuga tegelevad.

Kui saame vastuvõtu tööle, siis saame parandada ka sidemängijate ja ründajate koostööd.

Kasutad tihti väljendit süsteem. Seleta palun lahti - kui nüüd võrkpallisõber lähitulevikus näeb Eesti koondise mängu, siis milles poolest mängupilt peaks erinema võrreldes näiteks eelmise aasta mängupildiga?

Énard: Kõige suurem erinevus peaks olema märgatav kaitsemängus. Bloki ja kaitse koostöös on mul omad kindlad teooriad, mida üritan ellu viia.

Eelkõige distsipliin. Meeskond peab lähtuma kokkulepitud asjadest. Teiseks lihtsus. Üks asi korraga ja pole vaja välja mõelda keerulist lahendust, kui on olemas lihtne.

Kaitses tahan oma mängijatelt kompaktset meeskondlikku mängu. See on minu jaoks väga tähtis. Peame suutma kaitses üles tuua võimalikult palju palle. Selleks on vaja koostööd ja füüsilist valmisolekut. Ma ei taha, et mängijate vahel oleks liialt palju ruumi. Eesmärk on, et kaitses oleks igal pool, kuhu vastased palli suunavad, meie mängija olemas. Kui vastane lööb palli teravalt maha platsi servadesse, piiri kõrvale, siis ma aktsepteerin seda, aga kõigile teistele pallidele peame käed alla saama! Selleks, et kaitsel tekiks võimalus need pallid kätte saada peab meie blokk olema distsiplineeritud ja efektiivne. Tark blokk koos kompaktse ja aktiivse kaitsetööga on minu süsteemi alus.

Kes noorematest mängijatest on treeningul silma paistnud?

Énard: See treeninglaager on olnud minu jaoks veidi erinev sellest mida ootasin. Mitmed kogenud mängijad on erinevatel põhjustel puudu, siis olen plaanitust rohkem saanud tööd teha nooremate meestega. See on olnud väga positiivne kogemus.

Liberod Silver Maar ja Johan Vahter, aga ka seekord koju jäänud Sten Vahtras, on kõik väga huvitavad mängijad. Nurgaründajad Stefan Kaibald ja Albert Hurt pole varem väga palju koondisega koos olnud, aga said väga hästi selles seltskonnas hakkama. Samamoodi Märt Tammearu, kes oli laagris vaid esimesel kahel nädalal, ka tema on tuleviku peale mõeldes väga kõva potensiaaliga mängumees ning diagonaalründaja Markus Uuskari samamoodi. Nad kõik saavad aru, et tööd tuleb teha kõvasti, aga nende suhtumine on olnud väga hea. Tempomees Alex Saaremaa on väga huvitav ja paljulubav mängija. Kes teab, võib-olla tahame seda noort meest tulevikus kasutada hoopis diagonaalründajana.

Kuidas on Oliver Venno seis?

Énard: Olen väga positiivselt üllatunud. Olin kuulnud lugusid, et see andekas mängumees on tavaliselt suvel koondise juures veidi laisk, aga Oliver, keda mina olen näinud, on pühendunud. Ta on algusest peale mõista andnud, et tahab koondise tegemistes kaasa teha. Tema suhtumine treeningutesse on väga hea. Ma arvan, et Venno saab väga hästi aru, kui tähtis on Eesti võrkpallipere jaoks 2021. aasta EM ja ta tahab sellest imelisest sündmusest osa saada ja oma panuse anda.